Глава Минэка объяснил причины роста оптимизма в прогнозе развития Карелии на 2021 год

Оживление экономики и рост цен на экспортные товары предприятий Карелии позволил министерству экономического развития Карелии скорректировать прогноз по доходам бюджета республики на 2021 год.

Об этом сообщил на брифинге в правительстве глава Минэка Олег Ермолаев.

По его словам, согласно новому прогнозу, в региональную казну поступит на 2,5 млрд рублей больше, чем планировалось при принятии закона о бюджете. "Наметился определенный оптимизм и рост деловой активности", - объяснил министр. Что питает рост оптимизма правительства, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".