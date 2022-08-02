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Глава Минэка посоветовал «не драматизировать» возможный рост безработицы осенью

Новости. Общество
22:00, 07 Августа 2022
фото: © Александр Рюмин/ТАСС

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Минэкономразвития РФ ожидает осенью 2022 года повышение уровня безработицы после текущих рекордно низких показателей.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава МЭР РФ Максим Решетников на совещании по поддержке экономики.

«У нас действительно второй месяц подряд по стране безработица держится на рекордно низких значениях — 3,9%. В то же время по ряду отраслей, по ряду предприятий мы видим, что есть рост неполной занятости — такие индикаторы, за которыми нужно внимательно смотреть. Думаем, что осенью мы, к сожалению, отойдем от этих рекордно низких значений. В то же время ситуацию драматизировать не стоит, ситуация контролируемая», — сказал Решетников.

Он подчеркнул, что российские предприятия стараются максимально поддерживать трудовые коллективы и ищут режимы работы, которые позволят сохранить занятость в полном объеме. «Плюс достаточно большой объем средств выделен на поддержку предприятий, и многие механизмы модифицированы, чтобы сейчас поддержать рабочие места на тех предприятиях, в тех отраслях, которые столкнулись с ограничениями», — добавил министр.

Ранее Решетников заявлял, что на рынке труда РФ фиксируются отдельные явления, вызывающие беспокойство правительства. Он отмечал, что негативный сценарий в отношении безработицы не реализовался.

 

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