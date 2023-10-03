Глава Минэка рассказал, когда в Карелии будет запущен новый технопарк

Олег Ермолаев оценил ход строительства в промышленном парке «Онежский», рассказали в Минэке Карелии..

Министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев в своем тг-канале рассказал о ходе строительства промышленного технопарка «Онежский» в городе Кондопога. Будущий технопарк в городе бумажников Карелии будет специализироваться на производстве картона и изделий из бумаги и картона, а сырьевой базой для него станет продукция АО «Целлюлозный бумажный комбинат «Кондопога».

«В технопарке «Онежский» завершается реконструкция объекта. Я уверен, что в декабре этого года будет ввод в эксплуатацию, и именно здесь разместится несколько резидентов, которые будут производить из нашего, карельского сырья различные материалы для упаковки», — прокомментировал Олег Ермолаев.

Как отметили в министерстве, идея технопарка появилась после ухода с российского рынка иностранных производителей. Именно тогда перед отечественными производителями упаковки встал вопрос импортозамещения и необходимости поиска новых поставщиков упаковочных материалов.