Глава Минэка выстроил логическую цепочку, как федеральные субсидии повлияли на зарплаты в Карелии

Карелия получила в 2020–2021 годах из федерального бюджета почти 2 млрд рублей на индивидуальную программу развития республики, и одним из ее результатов стало повышение зарплаты населения.

Об этом сообщил сегодня на заседании парламентского комитета по экономике министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев.

По его словам, рост среднего уровня заработной платы в республике установлен в качестве одного из целевых показателей эффективности расходования федеральных денег.

Ермолаев пояснил, каким образом субсидии влияют на зарплату.

По его словам, федеральное финансирование позволяет улучшать инфраструктуру в Карелии, например, строить и ремонтировать дороги. Это привлекает инвесторов, которые вкладывают свои деньги в приобретение оборудование. Чтобы его использовать, предприятия нанимают высококвалифицированных специалистов с высоким уровнем зарплаты. В итоге, повышается и средний уровень зарплаты в республике, заключил министр.