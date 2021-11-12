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Глава Минэка выстроил логическую цепочку, как федеральные субсидии повлияли на зарплаты в Карелии

Новости. Общество
11:27, 17 Декабря 2021
фото: © Артем Геодакян / ТАСС

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Карелия получила в 2020–2021 годах из федерального бюджета почти 2 млрд рублей на индивидуальную программу развития республики, и одним из ее результатов стало повышение зарплаты населения.

Об этом сообщил сегодня на заседании парламентского комитета по экономике министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев.

По его словам, рост среднего уровня заработной платы в республике установлен в качестве одного из целевых показателей эффективности расходования федеральных денег.

Ермолаев пояснил, каким образом субсидии влияют на зарплату.

По его словам, федеральное финансирование позволяет улучшать инфраструктуру в Карелии, например, строить и ремонтировать дороги. Это привлекает инвесторов, которые вкладывают свои деньги в приобретение оборудование. Чтобы его использовать, предприятия нанимают высококвалифицированных специалистов с высоким уровнем зарплаты. В итоге, повышается и средний уровень зарплаты в республике, заключил министр.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2021-12-17 12:43:56
Это же прямо бородатая классика! :)

- Чем это ты так зачитался?
- учебник по логике.
- аа. а чё это такое?
- щас объясню. вот у тебя есть спички?
- ну, есть.
- значит, ты куришь. а раз куришь, значит и пьёшь. раз
пьёшь,значит - деньги есть. раз деньги есть, значит - с девчонками водишься. а раз с девчонками водишься - значит, не импотент. логично?
- хы. клёво! - порадовался Влад и пошёл домой, довольный. по дороге встретил Сергея.
- Серег! хочешь, расскажу, что такое логика?
- ну?
- вот спички у тебя есть?
- неа ...
- значит, ты импотент!
Клещ
2021-12-17 12:11:19
Какая логика у министра, такая и экономика в регионе)
Клещ
2021-12-17 12:09:15
В какой то другой реальности министр живет. Можно и мне туда же?
Валентин_Генрихович Либерзон
2021-12-17 11:49:48
никак, бюджетники не получали повышенной зарплаты. Если только чинуши и депутатишки
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