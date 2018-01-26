Дверь
830
499
Линолеум
200
159
Кафельная плитка
455
212
Набор кастрюль
2000
1599
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Политика
18:20, 26 Января 2018
фото: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Глава Минэка заявил, что мысль о качестве жизни в городах России не дает ему спать по ночам

По теме

Верховный суд Карелии отказался допрашивать Катанандова и Маслякова по делу Алиханова
26.01.18 13:45
ВИДЕО: Какой в Карелии будет явка на президентские выборы?
26.01.18 10:31
Верховный суд Карелии отказался возвращать дело Алиханова в суд первой инстанции
25.01.18 13:31
Все новости
Загрузка...

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что качество жизни в городах России не дает ему уснуть по ночам.

"Качество жизни в городах России. Вы знаете, чтобы быть конкурентоспособным через 5-10-15 лет, необходимо, чтобы талантливые люди оставались в России… качество жизни крайне важно", — признался он, отвечая на вопрос модератора одной из сессий Всемирного экономического форума, какая мысль не дает ему уснуть ночью.

Позже, после сессии, он подтвердил российским корреспондентам, что это действительно так, отмечает РИА Новости.

По теме

Верховный суд Карелии отказался допрашивать Катанандова и Маслякова по делу Алиханова
26.01.18 13:45
ВИДЕО: Какой в Карелии будет явка на президентские выборы?
26.01.18 10:31
Верховный суд Карелии отказался возвращать дело Алиханова в суд первой инстанции
25.01.18 13:31
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.01.2018, 10:24
Экс-супруг заемщицы "Саны", отец четверых детей, покончил жизнь самоубийством в Петрозаводске
20.01.2018, 10:19
Драка с поножовщиной произошла в баре в центре Петрозаводска
26.01.2018, 09:17
Сор из избы: в каких условиях готовили суши
19.01.2018, 22:00
Молодожены запечатлели свое счастье за секунду до трагедии
21.01.2018, 13:40
ВИДЕО: Появились кадры с места массового столкновения автомобилей на трассе в Карелии
23.01.2018, 10:51
Ошибка петрозаводской акушерки стоила жизни новорожденному

Аналитика

24.01.2018 16:45
Обществоведение
Хочешь, чтобы город стал лучше? Отправь заявку и отдай свой голос 1
В Карелии продолжается прием заявок по программе "Комфортная городская среда", которая рассчитана на срок до 2022 года.
Властную вертикаль начинает колбасить 5
23.01.2018 09:49
"А вот политику я не помню" 1
22.01.2018 16:19
Почти журналист Парфенчиков 12
17.01.2018 14:25
"Такой Лидер у нашей страны есть" 12
17.01.2018 11:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:17
Без политики
Сор из избы: в каких условиях готовили суши 3
Бывший администратор известного в Петрозаводске суши-бара рассказала и показала, в каких условиях готовились блюда, пользующиеся большой популярностью у горожан.
Как не завалить экзамен по вождению на улицах города?
23.01.2018 13:50
А мы тут землей управляем!.. 1
19.01.2018 10:14
Опыты над чиновниками: можно ли остановить монстра 3
17.01.2018 09:43
архив чтиво

Медиа

Горбольница: какие изменения произошли за последнее время в Петрозаводской Больнице скорой медицинской помощи и чего ждать в будущем. Рассказывает Никита Власов
25.01.2018 16:51
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»