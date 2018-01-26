Глава Минэка заявил, что мысль о качестве жизни в городах России не дает ему спать по ночам

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что качество жизни в городах России не дает ему уснуть по ночам.

"Качество жизни в городах России. Вы знаете, чтобы быть конкурентоспособным через 5-10-15 лет, необходимо, чтобы талантливые люди оставались в России… качество жизни крайне важно", — признался он, отвечая на вопрос модератора одной из сессий Всемирного экономического форума, какая мысль не дает ему уснуть ночью.

Позже, после сессии, он подтвердил российским корреспондентам, что это действительно так, отмечает РИА Новости.