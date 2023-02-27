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Глава Минэка заявил о продолжении строительства ГЭС в Карелии, несмотря на трудности

Новости. Экономика
11:13, 02 Марта 2023
фото: Министерство экономического развития Карелии

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В Сегежском районе Карелии компания «Евросибэнерго», продолжает строительство Сегозерской ГЭС, несмотря на возникшие проблемы с поставками оборудования.

Как сообщает «РБК Карелия», об этом заявил министр экономического развития промышленности Олег Ермолаев на совещании, посвященном социально-экономическому развитию района.

По его словам, в настоящее время получено разрешение на строительство, выполнены земельные работы, подготовлен котлован под здание ГЭС и отводящий канал, бетонные работы будут продолжены в апреле 2023 года. Общий объем инвестиций оценивается в 1,4 млрд. руб.

Ранее компания столкнулась со сложностями реализации проекта в Сегеже. Речь шла о недопоставках оборудования и нехватке квалифицированных подрядчиков. Об этом заявил руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков. «Евросибэнерго» входит в En+ Group холдинг.

 «В гидроэнергетике очень тяжело найти подрядчиков, имеющих опыт и ресурсы для реализации таких проектов. Усложняется вопрос тем, что проекты малых ГЭС находятся на большом расстоянии от крупных городов и центров строительства. Рядом с нашим объектом, в Карелии, крупных строителей, способных вести такие стройки, просто не оказалось», — рассказывал «Коммерсанту» Михаил Хардиков.

Соглашение о строительстве Сегозерской ГЭС правительство Карелии подписало с En+ Group в 2020 году. Сегозерская ГЭС строится на левом берегу истока реки Сегежа (Сегежский район). Планируемая мощность — 8,1 МВт. Работы по строительству начались осенью 2020 года, запуск ГЭС изначально планировалось произвести в конце 2022 года, однако в минувшем году En+ Group перенесла сроки ввода.

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