Глава Минэкономразвития: в 2025 году в Петрозаводске появится аквапарк

Олег Ермолаев рассказал о сроках ввода в эксплуатацию аквапарка в III очереди ТЦ «Лотос-Плаза» и уточнил, что будет с расположенным рядом парком.

Глава Минэкономразвития Карелии Олег Ермолаев на своей странице в соцсети рассказал о встрече с предпринимателем Леонидом Белугой, где обсуждался вопрос строительства аквапарка в Петрозаводске.

По словам министра, строительство аквапарка начнется в 2023 году.

«Обьем частных инвестиций на строительство семейного водного центра составит 3 млрд рублей. Срок окупаемости объекта 15,5 лет. Аквапарк будет включать в себя банный комплекс, а также турецкий хаммам, восточную аромосауну и другие термы. В новом комплексе расположится торговая галерея, ресторан, гостиница на 120 номеров, аквапарк, крытая парковка. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 2025 год», — рассказал Олег Ермолаев, пообещав инфраструктурную и иную государственную поддержку проекту.

При этом глава Минэка развеял опасения относительно печальной судьбы соседний зеленых насаждений.

«При строительстве Аквапарка, существующий парк „Патриот“ затронут не будет. Не пострадает ни одно дерево в районе нового строительства», — заверил Олег Ермолаев.

Напомним, помимо аквапарка, Леонид Белуга договорился о строительстве гостиницы со спа-центром на месте бывшего лагеря в Карелии.