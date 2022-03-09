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Глава Минфина объяснил, чего ждать пенсионерам в связи с ростом инфляции

Новости. Общество
09:00, 16 Марта 2022
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС, архив

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Российские власти будут внимательно следить за инфляцией и ситуацией с пенсиями в стране.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия-1».

«Пенсионеры — это те люди, к которым очень пристальное внимание со стороны руководства страны. Поэтому мы будем внимательно смотреть за ситуацией с ценами. И, конечно, пенсионеров не дадим, что называется, в этих условиях в обиду», — сказал он, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

Кроме того, глава Минфина отметил, что ресурсов в бюджете достаточно для обеспечения необходимыми товарами и проведения расчетов.

«Безусловно, денег у нас достаточно для того, чтобы обеспечить производство жизненно необходимых товаров. Центральный банк будет предоставлять необходимую ликвидность финансовой системе», — подчеркнул Силуанов.

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