Глава Минимущества Карелии назвала критерии выплаты многодетным компенсаций вместо участков

Власти Карелии будут выдавать многодетным семьям, которые не хотят получать земельные участки, денежные компенсации после того, как на федеральном уровне примут методику расчета.

Об этом сообщила в эфире телеканала «Россия 1. Карелия» министр имущественных и земельных отношений Карелии Янина Свидская.

По ее словам, власти республики ждут, что в ближайшее время методика расчета размера компенсаций появится в Земельном кодексе РФ.

«Будет определенный критерий — в зависимости от среднего значения кадастровой стоимости земельного участка по конкретному муниципальному образованию. Я считаю, это справедливо. Как только это будет введено, у нас будет обоснование, и мы внесем соответствующие изменения в наш региональный закон и сможем выдавать соответствующую компенсацию многодетным семьям, если у них нет желания получать земельный участок...Город Петрозаводск – это достаточно большие суммы. Там от одного до четырех миллионов рублей. По районам эти суммы, чем мы больше отдаляемся на север, тем они меньше», — пояснила Свидская.

Она также рассказала о других планируемых изменениях в республиканском законодательстве, регламентирующем предоставление земли многодетным семьям.

«Участки будут выделяться на только под ИЖС, но и под садоводство с возведением садового дома, либо под личное подсобное хозяйство тоже с возведением жилого дома. С учетом того, что у нас есть свободные территории по такие виды, сократится очередь многодетных, потому что они будут претендовать именно на такие виды и территории… В данном законе мы немножко упростим процедуру подачи документов, чтобы самой многодетной семье надо было меньше собирать документов и они оперативней получали земельные участки», — добавила глава Минимущества.