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Глава Минимущества Карелии назвала критерии выплаты многодетным компенсаций вместо участков

Новости. Общество
13:08, 02 Ноября 2021
фото: © estatelegal.ru

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Власти Карелии будут выдавать многодетным семьям, которые не хотят получать земельные участки, денежные компенсации после того, как на федеральном уровне примут методику расчета.

Об этом сообщила в эфире телеканала «Россия 1. Карелия» министр имущественных и земельных отношений Карелии Янина Свидская.

По ее словам, власти республики ждут, что в ближайшее время методика расчета размера компенсаций появится в Земельном кодексе РФ.

«Будет определенный критерий — в зависимости от среднего значения кадастровой стоимости земельного участка по конкретному муниципальному образованию. Я считаю, это справедливо. Как только это будет введено, у нас будет обоснование, и мы внесем соответствующие изменения в наш региональный закон и сможем выдавать соответствующую компенсацию многодетным семьям, если у них нет желания получать земельный участок...Город Петрозаводск – это достаточно большие суммы. Там от одного до четырех миллионов рублей. По районам эти суммы, чем мы больше отдаляемся на север, тем они меньше», — пояснила Свидская.

Она также рассказала о других планируемых изменениях в республиканском законодательстве, регламентирующем предоставление земли многодетным семьям.

«Участки будут выделяться на только под ИЖС, но и под садоводство с возведением садового дома, либо под личное подсобное хозяйство тоже с возведением жилого дома. С учетом того, что у нас есть свободные территории по такие виды, сократится очередь многодетных, потому что они будут претендовать именно на такие виды и территории… В данном законе мы немножко упростим процедуру подачи документов, чтобы самой многодетной семье надо было меньше собирать документов и они оперативней получали земельные участки», — добавила глава Минимущества.

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Комментарии

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топка
2021-11-02 14:59:43
Кто будет работать на земле? Ясно было изначально, что - никто. Порвалась связь времен и поезд ушёл. :)
топка
2021-11-02 14:11:27
Вася со справкой откровенно достал. Этого добивался или не ведаешь, что творишь?
Вася
2021-11-02 13:41:00
на дубинки и автозаки денег велено не жалеть»,
Вася
2021-11-02 13:40:13
ударными темпами растут расходы „силового блока“, а точнее — расходы на защиту власти от граждан.
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