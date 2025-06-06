Глава Минюста посоветовал «вправлять мозги» желающим развестись

Министр юстиции Константин Чуйченко предложил законодательно ввести медиацию при разводах.

По словам чиновника, такой посредник — медиатор — мог бы «вправить мозги» семейной паре, которая хочет расторгнуть брак, пишет «Фонтанка».

«На уровне закона надо вводить медиацию по семейным делам. Почему людей, которые решили расторгать брак, не отправлять к опытному медиатору? Он им мозги вправит, и семья будет сохранена», — предложил сегодня, 20 июня, на ПМЭФ министр юстиции.

В России с 2011 года действует закон о медиации — альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника. Обратиться к медиатору можно в том числе в связи с расторжением брака. Процедура носит добровольный характер и оплачивается участниками спора. Средняя цена — от 3 до 5 тысяч рублей с человека в час. В Госдуме и на других общественных площадках неоднократно обсуждался вопрос введения обязательной примирительной процедуры перед расторжением брака.

Добавим, что Россия занимает третье место в мире по числу разводов. Согласно Росстату, в 2022 году было зафиксировано 683 тысячи разводов, в 2023-м — 683,7 тысяч, а в 2024-м — 644,5 тысячи. На десять новых бракосочетаний в стране приходится восемь разводов, отмечала гендиректор ВИЦОМа Елена Михайлова. По ее словам, в основе этого лежит системный тренд, связанный со снижением ценностной значимости института официального брака. В 2024 году 38% участников опроса ВЦИОМа назвали бедность и невозможность прокормить семью основной причиной развода. Еще 18% указали в качестве таковой измену, а 14% — недопонимание.

Ранее половина жителей Петрозаводска поддержала инициативу обязательной консультации у психолога перед разводом.