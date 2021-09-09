Глава Минкультуры Карелии рассказал о «закрытии» музея Кронида Гоголева

Министр культуры республики Алексей Лесонен предложил создать комиссию, которая проработает все варианты по дальнейшей судьбе Музея частной коллекции Кронида Гоголева в Сортавале.

О передаче здания музея Кронида Гоголева в собственность республики написала в соцсети дочь народного художника России Мария Гоголева. По ее мнению, школе и музею художника грозит уничтожение. Но глава Минкультуры республики не согласился с выводами Гоголевой. Алексей Лесонен разместил свой комментарий также в соцсети.

«Очень обидно читать, что кто-то якобы собирается закрыть музей Кронида Гоголева, ведь столько всего уже сделано! Считаю, что личные разногласия внутри района не должны мешать принятию важных для жителей решений», - пишет министр на своей странице в «ВКонтакте».

По словам Лесонена, весь последний год он вместе с Марией Гоголевой обсуждал возможные меры поддержки Школы искусств и ремесел, а также музея. Одним из предложенных вариантов стала передача помещений музея на баланс республики.

«Это позволит напрямую направлять средства на их содержание из республиканского бюджета. По школе такое решение приняли. И уже в этом году выделяем ей 2,5 млн рублей, еще 5 млн запланированы на следующий год», - сообщил глава Минкультуры региона.

Как отметил Алексей Лесонен, такой же вариант прорабатывается и в отношении музея. При этом все обязательства перед арендатором обещают сохранить.

«Предложение поддержали сортавальские депутаты. Уверяю, что нет повода сомневаться в наших намерениях помочь музею. Поэтому предлагаю создать согласительную комиссию, которая в деталях проработает все варианты. И только после этого можно будет предпринимать конкретные шаги. На мой взгляд, в комиссию должны войти Мария Гоголева, представители администрации Сортавальского района и музеев, которые готовы поделиться опытом», - пишет министр.

Лесонен призвал всех не придумывать поводы для скандалов, а пытаться найти общее решение в интересах музея, жителей и гостей Сортавалы.

«Со своей стороны, подчеркну, что руководство республики высоко ценит творчество Кронида Гоголева и готово к совместному поиску разумного компромисса ради сохранения наследия художника и популяризации его творчества».