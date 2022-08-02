Глава Минобразования Карелии оказался в лагере скаутов-разведчиков

Министр образования и спорта Карелии Роман Голубев понаблюдал за бытом скаутов-разведчиков.

Роман Голубев побывал в лагере Российского слёта скаутов-разведчиков, который расположен в Пиньгубе. По словам министра, в мероприятии участвуют более 800 человек, объединенных девизом «Всегда готовы за Россию». Об этом Голубев рассказал в соцсети.

«Во время слёта ребятам из разных регионов страны раскроют туристический потенциал Карелии: чего стоит только живописный пейзаж вокруг лагеря юных скаутов! Их познакомят с традициями других регионов России, а сама молодёжь, уверен, обзаведётся друзьями из разных уголков страны. Кроме того, у ребят каждый день распланирован: водная, скальная и походная программы, оказание первой помощи и многое другое», — заявил глава Минобразования республики.

Также организаторы слета должны провести для участников мастер-классы по созданию социальных проектов по защите лесов и работе с детьми, рассказал Голубев.

Ранее сообщалось, как глава Минобразования Карелии освоил сапсерфинг.