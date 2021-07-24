Глава Минобразования Карелии поздравил экипаж подшефной подводной лодки с Днем ВМФ (ФОТО)

Министр образования и спорта республики Роман Голубев побывал на атомном подводном ракетном крейсере «Карелия».

В минувшую субботу, 24 июля, в Гаджиеве Мурманской области в преддверии Дня Военно-морского флота России глава Минобразования поздравил от имени главы республики с 60-летием со дня образования командование и личный состав 31 Краснознаменной дивизии атомных подводных лодок стратегического назначения подводных сил Северного флота. В состав дивизии входит и атомный подводный ракетный крейсер «Карелия». Об этом Роман Голубев пишет на своей странице в соцсети.

«С командиром и экипажем крейсера тоже удалось встретиться. Имя «Карелия» было присвоено кораблю 25 лет назад, тогда началось и шефство республики над подлодкой. Поздравляю всех ветеранов, воинов-моряков надводного флота и подводников, летчиков и морских пехотинцев с Днем ВМФ! С праздником!» - пишет министр.