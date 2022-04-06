Глава Минобразования Карелии проведет встречу с родителями выпускников школ

Министр образования республики Роман Голубев ждет вопросов от родителей учеников 9 и 11 классов.

В четверг, 21 апреля, в 18.00 глава Минобразования Карелии проведет встречу с родителями выпускников 9 и 11 классов. Вместе с коллегами он ответит на волнующие пап и мам вопросы и расскажет о самых последних изменениях в процедуре проведения ГИА, а также подскажет актуальные ресурсы для самоподготовки. Об этом Роман Голубев сообщил на своей странице в соцсети.

«В этом году решили вернуться к привычному очному формату общения: место проведения родительского собрания – Карельский институт развития образования, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 31, актовый зал на 3 этаже», - пишет глава Минобразования республики.

Роман Голубев просит задавать вопросы под своим постом или направлять их на почту ask@minedu.karelia.ru.

«Для тех родителей, кто не сможет приехать на очную встречу, будет доступна прямая трансляция по ссылке. Запись эфира опубликуем на RuTube сразу после окончания собрания», - сообщил министр.