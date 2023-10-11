Глава Минобразования Карелии уступил парковочное место Наталье Дьячковой

Роман Голубев встретился с «карельской рысью».

Глава Минобразования и спорта Карелии провел встречу с «карельской рысью» Натальей Дьячковой. Об этом Роман Голубев сообщил в личном профиле 12 октября.

«Наталья — мастер спорта России международного класса по тайскому боксу, неоднократный чемпион страны, чемпион Европы. Обсуждали ее планы по развитию тайского бокса в Петрозаводске и подготовку спортсменов», — рассказал министр.

Как отметил Роман Голубев, Наталья тренируется в Таиланде, где выступает в крупнейшей лиге единоборств ONE Championship. «У нашей спортсменки уже состоялось несколько поединков, и в каждом она одержала победу», — написал глава республиканского Минобразования.

По словам министра, в последнем бою Наталья получила травму, поэтому ненадолго вернулась в Карелию для восстановления.

Сама Наталья в своем профиле в соцсети рассказала, что перед встречей ей разрешили припарковаться на месте министра спорта Романа Голубева, поскольку оно ближе ко входу. «Мне на костылях ковылять не очень-то удобно, спасибо, это мило», — прокомментировала Дьячкова.

«Роман Геннадьевич поздравил меня с победой. Атмосфера была неторопливая и душевная. Мы обсудили одну важную для меня тему и я попросила в ней посодействовать», — добавила спортсменка.

«Невероятно сильная духом, целеустремленная. Она не собирается опускать руки. Уверен, что все главные победы у Натальи еще впереди!», — заключил Роман Голубев.