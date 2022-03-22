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Глава Минобразования подтвердил планы по изменению проекта реконструкции «Кургана» в Петрозаводске

Новости. Общество
09:36, 23 Марта 2022
фото: © Паблик ВК «Центр спортивной подготовки»

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Решение властей Карелии изменить проект реконструкции спортцентра «Курган» в Петрозаводске с учетом замечаний общественных активистов получило подтверждение в поручении правительства.

Это следует из заявления министра образования и спорта республики Романа Голубева на очередном заседании рабочей группы по строительству кластера для развития зимних видов спорта на «Кургане».

«Правительством Карелии дано поручение о внесении изменений в проектирование первого этапа кластера с учетом утвержденного финансирования и приоритетности объектов для лыжных гонок, а также максимального сохранения зеленых насаждений. Данную работу планируется завершить в апреле 2022 года», — приводит слова Голубева пресс-служба министерства.

На заседании рабочей группы обсуждались предложения по оборудованию на территории «Кургана» освещенных «троп здоровья», транзитных маршрутов для горожан, благоустройству и озеленению территории.

По итогам встречи принято решение продумать схему расположения новых лыжных трасс и стартового стадиона.

Ранее премьер-министр Карелии Александр Чепик заявил, что власти передумали строить в рамках первого этапа новое биатлонное стрельбище, но намерены реконструировать лыжные трассы и стартовую поляну.

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