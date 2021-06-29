Глава Минприроды Карелии Алексей Щепин «абсолютно не согласен» с вынесенным ему бурятским судом обвинительным приговором

Алексей Щепин вместе со своим адвокатом будут подавать апелляционную жалобу на решение суда Улан-Уде, приговорившего его к четырем годам лишения свободы условно.

Как уже сообщила «Столица на Онего», 28 июня Октябрьский районный суд столицы Бурятии Улан-Уде признал главу Минприроды Карелии Алексея Щепина виновным в превышении должностных полномочий и приговорил к 4 годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. При этом суд освободил Алексея Щепина от наказания в связи с истечением в данном случае 10-летнего срока привлечения к уголовной ответственности.

Алексей Щепин, который сейчас находится в Улан-Уде, прокомментировал вынесенный ему обвинительный приговор.

«Я абсолютно не согласен с таким решением суда и продолжаю считать себя невиновным, — сообщил глава Минприроды Карелии. — В пятницу, 2 июля, я вместе со своим адвокатом должен получить мотивированное решение суда, которое обязательно обжалуем в Верховный суд Бурятии. В случае же его аналогичного решения подадим кассационную жалобу. Сдаваться я не намерен и буду бороться до конца. Тем более что о моей невиновности говорили суду практически все свидетели. Они сообщили — и об этом я уже говорил вашему изданию, что почти 11 лет назад, во время предоставления лесного участка в аренду, водоохранная зона Байкала не была установлена, и законодательная база по недропользованию в этом районе не урегулирована. Почему следствие и суд иначе трактуют эти неоспоримые факты, мне до сих пор непонятно. Как и позиция прокуратуры, представитель которой вообще просил суд приговорить меня к 7 годам лишения свободы, с возмещением ущерба в размере 57 миллионов рублей. Однако вопрос о возмещении якобы нанесенного моими действиями ущерба суд оставил на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства».

Как сообщил Алексей Щепин, уже на будущей неделе он планирует возвратиться в Петрозаводск и продолжить работу в нынешней должности главы Минприроды Карелии, обязанности которого сейчас исполняет его первый заместитель Алексей Павлов. Что касается уроженца Карелии, директора филиала фирмы «Сименс» СЗФО Андрея Карпиловича, которого еще в конце прошлого года планировали назначить новым руководителем Минприроды республики, то, по нашим данным, он до сих пор не прошел все необходимые в этом случае согласования его кандидатуры, в частности, в Министерство природных ресурсов России.