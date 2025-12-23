Глава Минприроды Карелии Янина Свидская пообещала выполнить мечту семилетней Лилии из Заозерья

Министр природных ресурсов и экологии Карелии Янина Свидская не осталась в стороне от Всероссийской акции «Ёлка желаний».
В шарике, снятом министром с елки в правительстве республики — желание семилетней Лилии из Заозерья. Девочка загадала подарок-сюрприз, и Янина Сергеевна пообещала приложить все усилия, чтобы порадовать ребенка.
Акция, организованная при поддержке «Росмолодежь.Добро» и «Движения Первых», направлена на исполнение заветных желаний детей по всей стране. Присоединиться к акции можно по ссылке.
Ранее Артур Парфенчиков дал старт ежегодной акции «Ёлка желаний» в Карелии.