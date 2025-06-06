Глава Минприроды Карелии поручила проверить информацию о загрязнении Мунозеро

Янина Свидская отреагировала на жалобы жителей Кондопожского района.

Местные жители обратили внимание на грязь и вонь в Мунозеро. Озеро покрылось «белыми хлопьями» неизвестного происхождения и пропахло тухлой рыбой.

— В соцсетях и СМИ появились многочисленные публикации с жалобами на появление «белых хлопьев» на озере Мунозере в Кондопожском районе. Взяли сигнал в работу, — написала министр природных ресурсов и экологии Карелии Янина Свидская.

Для проверки наличия фактов загрязнения озера, а также установления возможного его источника глава Минприроды Карелии поручила инспекторам выехать на место. При необходимости подключат другие ведомства.