Глава Минприроды Карелии поручила проверить информацию о загрязнении Мунозеро

Янина Свидская отреагировала на жалобы жителей Кондопожского района.
Местные жители обратили внимание на грязь и вонь в Мунозеро. Озеро покрылось «белыми хлопьями» неизвестного происхождения и пропахло тухлой рыбой.
— В соцсетях и СМИ появились многочисленные публикации с жалобами на появление «белых хлопьев» на озере Мунозере в Кондопожском районе. Взяли сигнал в работу, — написала министр природных ресурсов и экологии Карелии Янина Свидская.
Для проверки наличия фактов загрязнения озера, а также установления возможного его источника глава Минприроды Карелии поручила инспекторам выехать на место. При необходимости подключат другие ведомства.
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