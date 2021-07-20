Глава Минприроды: Тушение пожаров в Карелии осложняет нехватка денег и помощи арендаторов лесов

Новый министр природных ресурсов Карелии Андрей Карпилович в числе причин быстрого распространения лесных пожаров назвал недостаток финансирования лесной охраны и недостаточную помощь со стороны арендаторов лесов.

Свою оценку ситуации в регионе он высказал в эфире телеканала «Россия 24. Карелия».

«Мы используем всю технику, но уже истратили все финансирование на топливо… В таком режиме пожарной опасности мы делаем два облета в день, на это нужны деньги. По стандартам ежегодным у нас было запланировано меньше денег, чем сейчас нам необходимо. Но правительство выделило свои резервы, сейчас губернатор обращается в федеральные органы, чтобы нам дали еще финансирование на топливо для авиационной техники, потому что без полетов, без авиационного мониторинга очень трудно оценить, как пожары развиваются, куда они идут и как с ними справляться», — сказал министр.

Также он отметил, что не все арендаторы лесов в Карелии выполняют свои обязанности по тушению пожаров.

Какие претензии он высказал в адрес арендаторов, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».