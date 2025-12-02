Глава Минпромторга Карелии прокомментировала приостановку работы метизного завода в Вяртсиля

В Минпромторга Карелии рассказали, что работают с собственником предприятия, объявившем о приостановке работы.

Предприятие приостановит работу с 1 февраля 2026 года на 6 месяцев. Об этом ранее рассказали сотрудники одного из старейших заводов Карелии. Сиуацию прокомментировали в Минпроторга республики.

— Отрасль металлургии в последние годы испытывает сложности. Сейчас эффективность отдельных предприятий выходит на нет. Вяртсильский метизный завод принял решение о приостановке деятельности на полгода. Он не закрывается. Приостановка необходима для поиска новых решений. Мы встречались с руководством завода, обсуждали все возможные способы решения проблем и смотрели технологические процессы. Безусловно, далее продолжим взаимодействовать, чтобы найти пути возобновления, — сообщила в своем телеграм-канале министр Светлана Астахова.

В службе занятости Карелии разработан пакет мер поддержки для всех сотрудников, в первую очередь, для сохранения занятости, уточнила она.

Напомним, ранее тревогу забили сами сотрудники. Они написали письма на имя президента и главе Карелии. В письме к президенту ситуацию на заводе она назвали большим горем. Позднее «Мечел» подтвердил остановку Вяртсильского метизного завода в Карелии и сокращение сотрудников.

— Это решение является трудным и вынужденным шагом, который мы долго откладывали в условиях комплексных изменений рыночной конъюнктуры, надеясь на восстановление спроса на продукцию предприятия, — рассказали в компании.

В «Мечел» подтвердили увольнение 103 из 146 работников предприятия. Им компания готова предложить трудоустроиться на вакантные места на других предприятиях группы «Мечел», расположенных в различных регионах России, с возможностью релокации или работы вахтовым методом.

Вяртсильский метизный завод — одно из старейших предприятий по производству метизной продукции в Северо-Западном федеральном округе России. В поселке Вяртсиля и Сортавальском районе это градообразующее предприятие. Предприятие производит стальную проволоку: низкоуглеродистую общего назначения, сварочную неомедненную, проволоку класса Вр-1 с периодическим двухсторонним профилем, с полимерным покрытием, стальную конструкционную, проволоку улучшенного качества.