Глава Минпромторга России Антон Алиханов прибыл в Карелию, чтобы осмотреть ключевые предприятия

Министру презентуют проекты развития промышленных производств, а также обсудят с ним реализуемые и возможные меры поддержки предприятий.

4 июля в Республику Карелию с рабочим визитом прибыл министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов. В ходе рабочей поездки он совместно с главой региона Артуром Парфенчиковым посетит ряд ведущих карельских предприятий.

Первым предприятием в программе министра стал Инженерный центр пожарной робототехники «ЭФЭР», который в настоящее время занимает лидирующее место в России по разработке и производству пожарных роботов и ствольной пожарной техники.

Здесь выпускают изделия на уровне мировых стандартов, а новизна технических решений подтверждена патентами: на сегодняшний день имеется 40 действующих патентов Российской Федерации. Предприятие производит пожарные лафетные стволы, ручные пожарные стволы, пожарных роботов и роботизированные установки пожаротушения (РУП), пожарные вышки и др. оборудование.

Антон Алиханов подчеркнул важность собственной технологической и программной базы предприятия, особенно когда для развития экономики страны взят курс на процесс максимального импортозамещения. В инженерном центре действует конструкторское бюро — здесь ведется комплексная разработка изделий — по механике, гидравлике, электронике и программированию.

В ходе рабочего визита Антон Алиханов планирует также посетить ведущие машиностроительные и лесопромышленные предприятия, а также инновационные высокотехнологичные производства. В их число войдут — ООО «Крона», ООО «Русский Лесной Альянс», ООО «Амкодор-Онего», ООО «ЛЕРТО», АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод», ООО «Литейный завод «Петрозаводскмаш», Машиностроительный завод «Петрозаводскмаш» АО «АЭМ-технологии» и другие. Кроме того, министр планирует провести совещание с руководством АО «Сегежский ЦБК».