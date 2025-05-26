Глава Минпромторга России выступает за полный запрет вейпов

О своей инициативе многодетный отец Антон Алиханов говорит в не первый раз.

Свое предложение глава Минпромторга высказал в рамках форума «Неделя российского ритейла», сообщает РИА Новости.

«Насколько эта продукция качественная и какие у нее долгосрочные последствия для здоровья, я сказать не могу, я не врач, но, судя по всему, не очень хорошие. Моя личная позиция — запретами и ограничениями, конечно, регулировать все на свете нельзя, но вейпы, наверное, для меня лично — исключение. Я лично за тотальный запрет», — сказал Алиханов.

Он уточнил, что данный вопрос напрямую касается его как многодетного отца.

«Я просто видел и вижу, на кого ориентирована эта продукция. Каким образом она рекламируется и на кого нацелена. К сожалению, ограничения по возрасту и еще чему-то работают не всегда эффективно», — добавил Алиханов.

Напомним, в январе этого года Госдума усилила ответственность за продажу табака и вейпов несовершеннолетним. Установлены штрафы от 10 тысяч рублей до 2 миллионов. Тогда спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил подготовить межфракционный законопроект о полном запрете вейпов и жидкостей для них до конца текущей сессии Госдумы.

Ранее стало известно, что в России зафиксирован первый случай редкой болезни, угрожающей любителям вейпов.