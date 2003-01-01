Глава Минпросвещения России призвал школьников не поднимать подозрительные предметы на улицах

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов призвал школьников быть бдительными и не поднимать предметы на улицах.
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов призвал учащихся и их родителей быть бдительными и не поднимать подозрительные предметы на улицах. Предостережение связано с несчастным случаем, который произошел 11 ноября в Красногорске.
— 10-летний мальчик, проходя вдоль жилого дома в городе Красногорске, поднял с земли неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой денежной купюрой, после чего произошла детонация и ребенок получил телесные повреждения. Пострадавший госпитализирован, — сообщили в Следкоме Московской области.
Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова рассказала, что ребенок находится в тяжелом состоянии, врачи частично ампутировали ему пальцы. Возбуждено уголовное дело по факту совершения общеопасным способом покушения на убийство ребенка.
— Обращаюсь ко всем школьникам и, самое главное, родителям. Здесь важно, чтобы родители об этом говорили, что, если какой-то предмет вызывает вопросы, опасения — лучше лишний раз его не трогать, а позвонить в соответствующие органы, — сказал Кравцов журналисту Life .
Глава Минпросвещения РФ добавил, что в рамках курса «Основ безопасности и защиты Родины» детям рассказывается о действиях при обнаружении на улицах города подозрительного предмета.
