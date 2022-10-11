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Глава Минсельхоза Карелии Лабинов присутствовал при обысках в министерстве, связанных с уголовным делом о грантах

Новости. Криминал
19:49, 19 Ноября 2022
фото: Людмила Корвякова

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Стали известны подробности уголовного дела о мошенничестве с грантами Минсельхоза Карелии.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 18 ноября, в Министерстве сельского и рыбного хозяйства Карелии сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике при силовой поддержке полицейского спецназа «Гром» и с участием оперативников УФСБ провели обыски в рамках уголовного дела о мошенничестве с грантами для фермеров. Было изъято много документов. Как пояснили в МВД Карелии, устанавливается законность и обоснованность получения грантов со стороны ряда индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Из источника в силовых структурах «Столице на Онего» стало известно, что возбужденное уголовное дело по статье 159 ч. 4 (мошенничество в особо крупном размере) не касается известного фермера Ираиды Шалак, обвиняемой по аналогичной статье. Ее дело сегодня рассматривает в Петрозаводском городском суде судья Татьяна Петина.

По информации нашему изданию одного из проводивших обыск оперативников, при этом мероприятии в Минсельхозе Карелии присутствовал сам глава ведомства Владимир Лабинов, который, говорят, заметно нервничал, но адвоката не приглашал.

На наш вопрос силовикам, может ли стать фигурантом уголовного дела сам министр сельского хозяйства Карелии, нам ответили: «Время покажет».

Как мы сообщали ранее, по данному уголовному делу утром 18 ноября был задержан и в тот же день вечером Петрозаводским городским судом арестован один из предпринимателей, который создал на территории Карелии более 10 фиктивных фермерских хозяйств.

По словам источника, ИП у карельского бизнесмена зарегистрировано в Санкт-Петербурге.

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