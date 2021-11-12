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Глава Минсельхоза Карелии: Нет ни одного исследования о том, что форелеводы нанесли вред экологии

Новости. Общество
13:50, 18 Декабря 2021
фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

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Министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов рассказал о конфликтах населения с форелеводами.

По мнению Лабинова, в настоящее время существует пересечение интересов традиционного уклада местных жителей и форелеводов. Оно, как правило, базируется на туристической привлекательности региона и поселений, когда владельцам турбаз не хотелось бы видеть рядом производственную деятельность. Потому что наличие производственного объекта в какой-то мере внешнюю привлекательность снижает, отметил глава Минсельхоза Карелии.

«Форелеводство — это новая отрасль. Внедрение современных прогрессивных технологий на этапе старта не всегда применялось. И сказать, что форелеводы не оказывают влияния не окружающую среду, было бы нечестно. Негативные проявления с неправильной утилизацией, изменениями состава воды, они объективно вызывают претензии у населения», - отметил министр..

При этом Владимир Лабинов признает, что в вопросах просвещения людей Минсельхоз был недостаточно активен.

«Мы не донесли, что вклад форелеводства в изменения экологии оценивается в масштабах Карелии не более, чем в 1%. У нас гораздо большим источником загрязнения является отсутствие канализационных сооружений — у нас есть целые райцентры, которые никогда не имели очистных сооружений. В некоторых райцентрах до сих пор канализационные стоки сбрасывается в озера. Но при этом любое появление вблизи форелеводческих хозяйств воспринимается жителями, как первопричина, которая все испортит!..  Все это нужно людям объяснять», - сказал министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов.

Подробнее читайте в рубрике «Кофе со сливками», героем которой стал глава Минсельхоза республики Владимир Лабинов.

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Комментарии

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