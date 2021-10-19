Глава Минсельхоза Карелии обвинил молокозаводы в «паразитировании» на государственных совхозах

Министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов поставил в упрек «Олонецкому молочному комбинату» и молокозаводу «Славмо» то, что они не развивают производство.

Об этом он заявил сегодня на заседании парламентского комитета по агропромышленной политике.

Его не устраивает сложившаяся схема экономических отношений между молокозаводами и государственными совхозами.

«Это партнерство привело к паразитированию на существовании, на эффективной деятельности молочных хозяйств. И нам осталось еще два успешно работающих государственных предприятия положить в угоду благополучию двух молочных заводов, которые не собираются развиваться… С таким партнерами, которые способны брать только лучшее и отмахиваются от всего остального, мы сельское хозяйство развивать не можем. Поэтому мы действительно находимся в поисках партнеров более достойных», — сказал Лабинов.

По его мнению, развитие молокозаводов должно заключаться, в том числе, в создании или приобретении собственных молочных ферм.