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Глава Минсельхоза Карелии обвинил молокозаводы в «паразитировании» на государственных совхозах

Новости. Общество
15:06, 19 Октября 2021
фото: © Сергей Юдин

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Министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов поставил в упрек «Олонецкому молочному комбинату» и молокозаводу «Славмо» то, что они не развивают производство.

Об этом он заявил сегодня на заседании парламентского комитета по агропромышленной политике.

Его не устраивает сложившаяся схема экономических отношений между молокозаводами и государственными совхозами.

«Это партнерство привело к паразитированию на существовании, на эффективной деятельности молочных хозяйств. И нам осталось еще два успешно работающих государственных предприятия положить в угоду благополучию двух молочных заводов, которые не собираются развиваться… С таким партнерами, которые способны брать только лучшее и отмахиваются от всего остального, мы сельское хозяйство развивать не можем. Поэтому мы действительно находимся в поисках партнеров более достойных», — сказал Лабинов.

По его мнению, развитие молокозаводов должно заключаться, в том числе, в создании или приобретении собственных молочных ферм.

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Комментарии

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zanoza
2021-10-19 21:49:02
Что он несёт! Где он собирается искать достойных партнёров , в Вологде? А как же транспортные расходы и разумность в данном решении? Или дана команда фас по рейдерскому захвату этих двух молококомбинатов? Я больше склоняюсь именно к этому варианту развития событий. Хотят отжать, сделав всё чтобы комбинаты не смогли работать, перекупить эти комбинаты и перепродать . Всё это уже опробовано на Медвежьегорском молокозаводе.
нетюлень
2021-10-19 16:11:59
Месье ЛябинОфф! Вам, как иностранцу, незнакомому с местными реалиями, сообщу: "Славмо" до сих пор государственный. Расчехляетесь же без стыда.
Нестор
2021-10-19 15:18:32
Это же бред какой то... Кто то производит молоко, кто то его перерабатывает, и так и должно быть.
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