Глава Минсельхоза Карелии планирует пустить бычков в «заброшки» бывшей молочной фермы

Пустующие животноводческие помещения в поселке Салми Питкярантского района могут перейти в госсобственность, сообщили в министерстве сельского и рыбного хозяйства республики.

В ведомстве напомнили, ранее в зданиях в Салми здесь содержалась часть поголовья туксинской молочной фермы «Искра». Животные были выкуплены государством и переведены в госсельхозпредприятия в Ведлозерском и Толвуе.

Глава Минсельхоза Владимир Лабинов предложил начать переговоры с собственником пустующих помещений с целью выкупа и перевода их в государственную собственность.

«Сейчас всё здесь находится в аварийном состоянии. Необходимо будет проводить капитальную реконструкцию. Вокруг деревни Салми есть сельхозугодья, значит можно организовать кормозаготовки, сделать в Питкярантском районе структурное подразделение племхозяйства «Ильинское» и содержать здесь бычков. Пока это планы, но хотелось бы всё восстановить», - прокомментировал свое видение ситуации Владимир Лабинов.

Ранее минсельхоз Карелии прокомментировал ситуацию с обысками.