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Глава Минсельхоза Карелии пояснил свою позицию о влиянии северных льгот на развитие отрасли

Новости. Общество
15:35, 04 Февраля 2022
фото: © «Республика» / Сергей Юдин

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Расходы на выплату северных льгот надо переложить с работодателей на федеральный бюджет, это будет стимулировать развитие бизнеса в Карелии, считает министр сельского хозяйства республики Владимир Лабинов.

Об этом он написал в Telegram, чтобы разъяснить свою позицию, которую он высказал на «круглом столе» в Государственной думе на тему «Поддержка АПК».

«Льготы, которыми пользуются жители северных территорий, не обеспечены ресурсами федерального бюджета. На сегодня все эти льготы выплачиваются, обеспечиваются из кармана работодателя. Это одно из главных обстоятельств, препятствующих приходу частного сектора в молочное животноводство северных территорий», — сказал министр на «круглом столе».

Поясняя свои слова в Telegram, Лабинов отметил, что он говорил о необходимости создания равных условий для бизнеса.

«Вопрос, который я поднял на круглом столе, в том, чтобы условия ведения бизнеса были точно не хуже и не сложнее, чем в центральных и южных регионах», — написал глава Минсельхоза.

Он также обратился к представителям Карелии в Госдуме и Совете Федерации.

«Мы вместе должны добиться федерального обеспечения северных льгот! Решим эту задачу — обеспечим мощный комплексный прорыв и в социалке, и в экономике», — добавил Лабинов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
сникерс
2022-02-04 16:25:16
как посмотришь, бедный бизнес прям вообще ничего не может. Чуть ситуация посложней и сразу ничего не могут
David.
2022-02-04 16:09:33
Мелкий чиновник в барина решил поиграть! Забылся видать, уроженец посёлка Ибреси, некогда бывший зоотехник совхоза " Починковский" откуда сам вышел.
Мотя
2022-02-04 16:13:21
David., шелупонь думаете ? :)
Саныч
2022-02-04 16:01:10
Бизнес платит зарплату по рынку труда, исходя из реалий. Причем тут северные льготы - непонятно.
Ванёк
2022-02-04 15:56:45
Лучше рассказал , что творится с форелеводством в регионе почему столько нарушений и кто их покрывает . , Фильм бы о загрязнении Ладоги прокомментировал .
Гражданин
2022-02-04 15:53:38
Все было сказано ранее.
Пояснения нам не нужны.
Зачем нам нужны пришлые мизантропы - у нас своих хватает.
Давление на совхозы и уничтожение молочного бизнеса показало их истенное лицо.
Человеконенавистничество !
Пора бы уже Москве освучить прянятое решение.
Ванёк
2022-02-04 16:06:48
Гражданин, гнать надо таких из власти поганой метлой .
Мотя
2022-02-04 15:45:57
Не сам давал и обсуждать нечего .
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