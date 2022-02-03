Глава Минсельхоза Карелии пояснил свою позицию о влиянии северных льгот на развитие отрасли

Расходы на выплату северных льгот надо переложить с работодателей на федеральный бюджет, это будет стимулировать развитие бизнеса в Карелии, считает министр сельского хозяйства республики Владимир Лабинов.

Об этом он написал в Telegram, чтобы разъяснить свою позицию, которую он высказал на «круглом столе» в Государственной думе на тему «Поддержка АПК».

«Льготы, которыми пользуются жители северных территорий, не обеспечены ресурсами федерального бюджета. На сегодня все эти льготы выплачиваются, обеспечиваются из кармана работодателя. Это одно из главных обстоятельств, препятствующих приходу частного сектора в молочное животноводство северных территорий», — сказал министр на «круглом столе».

Поясняя свои слова в Telegram, Лабинов отметил, что он говорил о необходимости создания равных условий для бизнеса.

«Вопрос, который я поднял на круглом столе, в том, чтобы условия ведения бизнеса были точно не хуже и не сложнее, чем в центральных и южных регионах», — написал глава Минсельхоза.

Он также обратился к представителям Карелии в Госдуме и Совете Федерации.

«Мы вместе должны добиться федерального обеспечения северных льгот! Решим эту задачу — обеспечим мощный комплексный прорыв и в социалке, и в экономике», — добавил Лабинов.