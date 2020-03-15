Глава Минсельхоза Карелии порадовался отсутствию "стенаний" и "демагогии" среди фермеров

Подъем фермерского движения в Карелии сопровождается изменением менталитета населения республики – у тех, кто занимаются сельским хозяйством, больше нет иждивенческого отношения к государству.

Об этом заявил сегодня на заседании правительства Карелии министр сельского хозяйства республики Владимир Лабинов (на фото в центре). По его словам, такое впечатление на него произвела встреча с представителями сельского хозяйства, состоявшаяся два дня назад в Олонце.

"Впервые за мою карельскую практику, мою личную практику… на этом совещании отсутствовали иждивенческие настроения, отсутствовали стенания, отсутствовали демагогические рассуждения, и все совещание было посвящено только вопросам развития и поддержки аграрного бизнеса", - сказал Лабинов. С ним согласился глава Карелии Артур Парфенчиков. Что сказал губернатор, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".