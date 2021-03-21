Глава Минсельхоза Карелии признал клубничный бизнес фермеров перспективнее животноводства

Министерство сельского хозяйства Карелии в 2021 году пересмотрит приоритеты грантовой поддержки фермеров с молочного животноводства на выращивание клубники.

Об этом сообщил на заседании парламентского комитета глава Минсельхоза Владимир Лабинов.

"Я на протяжении недолгих лет работы в Карелии декларировал, что приоритетом у нас будет молочное животноводство, но по практике реализации грантов вижу, что объемный выхлоп этих грантов в части молочного животноводства пока не высок, но очень эффективно себя демонстрируют растениеводы. В основном, клубничники. Это действительно гранты, которые создают бизнес. Это не просто занятость, это реальное создание бизнеса, и в этом году я готов несколько пересмотреть свою внутреннюю установку, и приоритизация, наверное, будет в сторону заявок по клубнике, которые имеют в бизнес-плане не просто занятость, а создание производств", - сказал министр.

Вместе с тем, по его словам, количество грантов фермерам в 2021 году сократится по сравнению с 2020 годом.

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