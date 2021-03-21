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21.03.2021 19:00

Глава Минсельхоза Карелии признал клубничный бизнес фермеров перспективнее животноводства

Новости. Экономика
15:37, 22 Марта 2021
фото: pixabay
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Министерство сельского хозяйства Карелии в 2021 году пересмотрит приоритеты грантовой поддержки фермеров с молочного животноводства на выращивание клубники.

Об этом сообщил на заседании парламентского комитета глава Минсельхоза Владимир Лабинов.

 "Я на протяжении недолгих лет работы в Карелии декларировал, что приоритетом у нас будет молочное животноводство, но по практике реализации грантов вижу, что объемный выхлоп этих грантов в части молочного животноводства пока не высок, но очень эффективно себя демонстрируют растениеводы. В основном, клубничники. Это действительно гранты, которые создают бизнес. Это не просто занятость, это реальное создание бизнеса, и в этом году я готов несколько пересмотреть свою внутреннюю установку, и приоритизация, наверное, будет в сторону заявок по клубнике, которые имеют в бизнес-плане не просто занятость, а создание производств", - сказал министр.

Вместе с тем, по его словам, количество грантов фермерам в 2021 году сократится по сравнению с 2020 годом.

О причинах читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
ромео
2021-03-22 17:00:35
про клубничный бизнес некого олигарха уже вся страна слышала.
Беня
2021-03-22 16:56:41
Я полагаю у него еще полно идей :)
zanoza
2021-03-22 16:55:22
Когда этот Министр с незаконным рыболовным бизнесом разберётся. Клубника у него в приоритете видите ли, однако.
Njkdez
2021-03-22 16:11:38
Сказочный министр предположительно.
Off
2021-03-22 16:11:32
Кукурузу надо сажать .. опыт есть . ))
Беня
2021-03-22 16:55:41
Off, правильно. Кукуруза это зеленая нефть :)
Немцы всю Германию засадили, биотопливо из нее гонят :)
Сеня
2021-03-22 15:51:43
Хм . пряжинским подохшим коровам и зверькам хоть что то в своё время объяснил бы этот минколхоз ..
Горожанин
2021-03-22 15:47:26
Дачники в сезон не знают куда излишки ягод сбыть. Организуйте закупки - и ничего сажать не надо.
театральный критик
2021-03-22 16:25:51
Горожанин, да ладно. Прям так и не знают. Собирают с утра до ночи и в ямы закапывают. Им скучно и больше нечем заняться на пенсии. :)
театральный критик
2021-03-22 15:46:32
Если коров кормить клубникой, то можно совместить. Карелия устала от лабинова. Выхлоп :)
Сеня
2021-03-22 15:53:31
театральный критик, нужно к щепину его хе хе и по скорее .
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