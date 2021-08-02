Реклама
В Карелии стартовал «Мобильный избиратель»
02.08.2021 14:42
ЦИК Карелии получила паспорт коллективного иммунитета
30.07.2021 14:02
Новый порядок аккредитации СМИ на выборах: самое важное
29.07.2021 17:18

Глава Минсельхоза Карелии признал справедливость претензий населения республики к форелеводам

Новости. Экономика
11:33, 03 Августа 2021
фото: © Сергей Юдин / «Республика»

Новости партнеров

Карельский министр высказался за внедрение «экологосберегающих» технологий в товарном рыбоводстве.

Министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов признал, что население республики очень часто высказывает справедливые претензии к деятельности форелеводческих хозяйств. Об этом глава карельского Минсельхоза заявил на онлайн-совещании по развитию агропромышленного комплекса, которое состоялось 3 августа. 

«Мы в текущем году наблюдаем проявление интереса инвесторов к этой сфере деятельности, и, конечно же, всячески будем способствовать этому процессу, и наша задача – ориентировать производителей, задействованных в сфере аквакультуры, на выполнение мероприятий по повышению экологизации отрасли с учетом тех конфликтных ситуаций, которые у нас имеют место быть с населением, которое очень часто справедливо выражает свои оценки по отношению к форелеводческим хозяйствам, а иногда эти оценки носят весьма тенденциозный характер. Я бы не хотел сейчас в эту тему углубляться, но тем не менее, политика министерства сельского хозяйства нацеливает форелеводов на внедрение технологий максимально энерго-, ресурсо- и экологосберегающих», – сказал Владимир Лабинов.

Как сообщил министр, в конце нынешнего года в Олонецком районе появится первое в Карелии форелеводческое хозяйство с замкнутым водоснабжением, и в будущем республиканские власти рассчитывают увеличить число таких хозяйств. Кроме того, в карельском Минсельхозе надеются на рост мощностей по переработке рыбы и рыбных отходов.   

По оценке министра Лабинова, объем выращивания аквакультуры в Карелии в 2021 году останется примерно на прошлогоднем уровне и составит около 36,7 тысячи тонн.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Тимофей
2021-08-03 12:16:55
Лабинова в отставку ! Вреден Карелии .
Off
2021-08-03 11:47:18
Алчность министров погубит Карелию .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.07.2021, 16:41
Жительницу Петрозаводска до смерти забили в бытовке на набережной Варкауса
27.07.2021, 16:10
Спортсмен из Карелии Владислав Ларин стал олимпийским чемпионом в Токио
28.07.2021, 11:53
В привезенных в Петрозаводск мандаринах нашли мертвых имаго
29.07.2021, 09:33
Чемпион Олимпиады в Японии Владислав Ларин вернулся в Петрозаводск (ФОТО)
01.08.2021, 15:15
Очередную «бестолковую» лестницу сделали в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
31.07.2021, 17:15
В Карелии пенсионера, поехавшего за ягодами на квадроцикле, оштрафуют на крупную сумму

Чтиво

30.07.2021 11:53
Без политики
«Актеры останутся и будут нам улыбаться» 6
Жители Петрозаводска хотят установить в городе памятник Олегу Далю на месте съемок советской драмы «Отпуск в сентябре».
«Чьи в лесу шишки?» 5
23.07.2021 16:26
В огне счета нет
23.07.2021 14:22
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»