Глава Минсельхоза Карелии признал справедливость претензий населения республики к форелеводам

Карельский министр высказался за внедрение «экологосберегающих» технологий в товарном рыбоводстве.

Министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов признал, что население республики очень часто высказывает справедливые претензии к деятельности форелеводческих хозяйств. Об этом глава карельского Минсельхоза заявил на онлайн-совещании по развитию агропромышленного комплекса, которое состоялось 3 августа.

«Мы в текущем году наблюдаем проявление интереса инвесторов к этой сфере деятельности, и, конечно же, всячески будем способствовать этому процессу, и наша задача – ориентировать производителей, задействованных в сфере аквакультуры, на выполнение мероприятий по повышению экологизации отрасли с учетом тех конфликтных ситуаций, которые у нас имеют место быть с населением, которое очень часто справедливо выражает свои оценки по отношению к форелеводческим хозяйствам, а иногда эти оценки носят весьма тенденциозный характер. Я бы не хотел сейчас в эту тему углубляться, но тем не менее, политика министерства сельского хозяйства нацеливает форелеводов на внедрение технологий максимально энерго-, ресурсо- и экологосберегающих», – сказал Владимир Лабинов.

Как сообщил министр, в конце нынешнего года в Олонецком районе появится первое в Карелии форелеводческое хозяйство с замкнутым водоснабжением, и в будущем республиканские власти рассчитывают увеличить число таких хозяйств. Кроме того, в карельском Минсельхозе надеются на рост мощностей по переработке рыбы и рыбных отходов.

По оценке министра Лабинова, объем выращивания аквакультуры в Карелии в 2021 году останется примерно на прошлогоднем уровне и составит около 36,7 тысячи тонн.