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Глава Минсельхоза Карелии стал председателем Комитета по стандартизации молочных продуктов

Новости. Общество
10:30, 25 Октября 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Владимир Лабинов назначен на пост председателя Технического Комитета по стандартизации «Молоко и продукты переработки молока», сообщили в Министерстве сельского и рыбного хозяйства республики.

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) от 21 октября 2021 года Владимир Лабинов назначен на пост председателя Технического Комитета по стандартизации «Молоко и продукты переработки молока».

Технический Комитет является совещательным органом Росстандарта. Задачей комитета является координация разработки и корректировки отраслевых стандартов, а также проведение экспертизы ГОСТов, технических регламентов и других технических документов, регулирующих отрасль.
В состав комитета входит более двух десятков организаций, в том числе научно-исследовательские институты, занимающиеся разработкой стандартов в молочной отрасли, а также ведомства и представители общественных объединений участников молочного рынка России.

Ранее Владимир Лабинов с 2005 по 2017 года уже возглавлял данный комитет.

Напомним, парламент Карелии не поддержал инициативу группы депутатов об отставке министра сельского хозяйства Владимира Лабинова, связанного с конфликтом государственных совхозов и частных молокозаводов.

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Комментарии

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Бабенка
2021-10-25 10:51:57
Галя с васей в шоке :)
Off
2021-10-25 10:45:42
В народе говорят обычно про таких : "Пустить козла в огород" (с) :)
Русский
2021-10-25 10:43:43
Шах и мат фрау слабуновой.
Гость
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