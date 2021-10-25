Глава Минсельхоза Карелии стал председателем Комитета по стандартизации молочных продуктов

Владимир Лабинов назначен на пост председателя Технического Комитета по стандартизации «Молоко и продукты переработки молока», сообщили в Министерстве сельского и рыбного хозяйства республики.

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) от 21 октября 2021 года Владимир Лабинов назначен на пост председателя Технического Комитета по стандартизации «Молоко и продукты переработки молока».

Технический Комитет является совещательным органом Росстандарта. Задачей комитета является координация разработки и корректировки отраслевых стандартов, а также проведение экспертизы ГОСТов, технических регламентов и других технических документов, регулирующих отрасль.

В состав комитета входит более двух десятков организаций, в том числе научно-исследовательские институты, занимающиеся разработкой стандартов в молочной отрасли, а также ведомства и представители общественных объединений участников молочного рынка России.

Ранее Владимир Лабинов с 2005 по 2017 года уже возглавлял данный комитет.

Напомним, парламент Карелии не поддержал инициативу группы депутатов об отставке министра сельского хозяйства Владимира Лабинова, связанного с конфликтом государственных совхозов и частных молокозаводов.