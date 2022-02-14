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Глава Минсельхоза объяснил закрытие единственного в Карелии производства мраморной говядины

Новости. Экономика
15:58, 15 Февраля 2022
фото: © Игнат Козлов / РБК

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Разведение коров абердин-ангусской породы для производства мраморной говядины, прекратившееся в Карелии в прошлом году, было изначально обречено, считает глава Минсельхоза Владимир Лабинов.

Об этом он заявил сегодня на совещании правительства по вопросам социально-экономического развития Лахденпохского района, где работала ферма ООО «Новое». В прошлом году она свернула бизнес и вывезла поголовье в Ленинградскую область.

«Изначально проект по развитию мясного скотоводства, начатый в 2010 годах, был обречен на экономическую неэффективность. Так оно и случилось», — сказал Лабинов.

По его мнению, надо изъять у фирмы земельный участок.

«Предприятие „Новое“ практически не осуществляет деятельность, поэтому я бы предложил инициировать расторжение договора землепользования с этим предприятием», — пояснил министр.

В 2016 году правительство Карелии заключило соглашение с ООО «Новое», согласно которому компания должна была инвестировать 500 млн. рублей в разведение коров абердин-ангусской породы в Лахденпохском районе. Их завезли в Карелию из Шотландии.

В тот период поголовье в ООО «Новое» насчитывало 554 единицы крупного рогатого скота. Инвестор обещал довести это количество до 1,5 тыс.

Компании были выделены субсидии на возмещение части процентной ставки по привлеченным кредитам, на возмещение части затрат на приобретение семян, на поддержку племенного крупного скота мясного направления.

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