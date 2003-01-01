Глава Минсельхоза РФ пообещала работникам сельского хозяйства высокие зарплаты

Уровень заработной платы аграриев за год увеличился на 24 процента.
В прошлом году были достигнуты все целевые показатели госпрограммы АПК. По уровню зарплат цифры были превышены: вместо планируемых 53,3 тысяч рублей в сельском хозяйстве (без субъектов малого предпринимательства) удалось дойти до 67,6 тысяч рублей. Такие данные привела министр сельского хозяйства России Оксана Лут 23 сентября на заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
«Уровень зарплат за прошлый год увеличился на 24 процента и составил 67,6 тысяч рублей. Высокие темпы роста зарплаты – это устойчивая тенденция, которая наблюдается нескольких лет подряд», — уточнила министр.
Заместитель председателя Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор от Карелии Игорь Зубарев напомнил, что в 2030 году по госпрограмме уровень среднемесячной заработной платы работников сельского хозяйства должен составлять 81,3 тысяч рублей.
«По данным Минсельхоза в Карелии, в республике также отмечается рост зарплат. В прошлом году среднемесячное жалованье аграриев составляло 66,8 тысяч рублей, на 121% больше по сравнению с 2023 годом. За январь-июнь 2025 года среднесеменная зарплата в сельском хозяйстве, исключая фермерские хозяйства, – 75, 8 тысяч рублей (119% к январю-июню 2024 года). Такие цифры не могут не радовать. Труд селян тяжелый, он должен достойно оплачиваться. Уверен, что государственная программа АПК, которая по оценке Минэкономразвития РФ занимает пятое место по эффективности реализации, будет успешно выполнена», — отметил Игорь Зубарев.