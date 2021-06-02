Глава Минсельхоза: «С ростом цен мы справились»

Цены на социально значимые товары в России удалось стабилизировать, считает министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-1» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«С ростом цен мы справились. Те решения правительства, которые были приняты, привели к тому, что цены у нас стабилизировались на основные социально значимые товары», — сказал глава Минсельхоза.

Патрушев добавил, что в случае необходимости будут приняты дополнительные меры.

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