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Глава Минсельхоза: «С ростом цен мы справились»

Новости. Общество
16:07, 03 Июня 2021
фото: Столица на Онего

Цены на социально значимые товары в России удалось стабилизировать, считает министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-1» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«С ростом цен мы справились. Те решения правительства, которые были приняты, привели к тому, что цены у нас стабилизировались на основные социально значимые товары», — сказал глава Минсельхоза.

Патрушев добавил, что в случае необходимости будут приняты дополнительные меры.

Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
баян
2021-06-03 16:53:47
Так можно говорить когда цены вернулись бы на докризисный а так это просто слова
Гость
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