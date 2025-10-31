Глава Минстроя Карелии Александр Федоричев станет руководителем Карельского экологического оператора

Совет директоров КЭО поддержал предложенную Артуром Парфенчиковым кандидатуру Александра Федоричева на должность директора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.
О будущем назначении сообщил сам глава Карелии. Он признался, что на этом ответственном посту видит именно Александра Федоричева.
— Опытный управленец. В сфере коммунального хозяйства не новичок: руководил отделом ЖКХ администрации Прионежья, госкомитетом по вопросам развития местного самоуправления, был заместителем министра, а после — министром строительства, ЖКХ и энергетики Карелии. Как только завершится процедура избрания, проведу встречу с новым руководителем, — написал Парфенчиков.Отметим, что Александр Федоричев только 2 апреля этого года назначен на должности министра строительства. То есть в этом кресле он отработал лишь семь месяцев.
Ранее стало известно, что частная группа компаний ЭкоЛайн вышла из состава учредителей ООО «Карельский экологический оператор», прекратив проект государственно-частного партнёрства по причине его убыточности для бизнеса. Главный региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами стал полностью государственным.
В настоящий момент Александр Федоричев продолжает трудится министром. По нашим данным, в новую должность он вступит после 10 ноября. Ничего не известно и о его будущем сменщике в кресле министра. Исполнять обязанности министра после ухода Федоричева будет его нынешний заместитель Виталий Сергеев.
Сегодня мы рассказывали о том, что глава Суоярвского округа Роман Петров уволен в связи с утратой доверия.