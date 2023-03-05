Глава Минстроя Карелии анонсировал масштабный ремонт сетей в райцентре

В ближайшее время подрядчик должен приступить к реконструкции теплосетей в Суоярви.

Министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктор Россыпнов на своей странице в соцсети рассказал о предстоящем ремонте тепловых сетей в городе Суоярви.



«Уже проведен конкурс и выбран подрядчик, с ним заключен контракт. Такого масштабного ремонта сетей в Суоярви никогда не было. Будут заменены изношенные участки на улицах Ленина, Идрисова, Победы, Набережной, Шельшакова, 310-й стрелковой дивизии, Фабричной, Кайманова, Садовом переулке и Суоярвском шоссе (помечены зеленым цветом на карте). Работы планируем начать во втором квартале этого года», — заявил министр.





По его словам, капремонт поможет снизить потери теплоэнергии на треть, уменьшит расходы предприятия на эксплуатацию, а главное — позволит обеспечить надежным теплоснабжением жителей города, детские сады, школы и другие социальные объекты.



Проект реализуется при поддержке федерального фонда развития территорий. Деньги на ремонт теплосетей республика получила из фонда национального благосостояния по льготному займу в три процента. Общий размер капитальных вложений составляет 255 млн рублей.