Глава Минстроя Карелии объяснил, что делать людям, чьи дома по умолчанию перевели на тариф «дом с газом»

По поручению главы Карелии Виктор Россыпнов совместно с энергетиками проработали актуальную тему.

Обсудив и урегулировав с энергетиками по поручению главы Карелии ситуацию с неоднозначным отнесением домов к третьему — самому дорогому — диапазону стоимости электроэнергии, глава республиканского Минстроя сообщил о принятом решении в части тарифов.

Так, до 01 июня начисления в частных домах, введённых в эксплуатацию, будут производиться, исходя из установленных Госкомитетом диапазонов: 1 диапазон — до 3900 кВт, 2 диапазон — 3900 — 6000 кВт, 3 диапазон — свыше 6000 кВт при наличии электроотопительных установок и стационарных электроплит.

До 01 июня собственникам домов в газифицированных населенных пунктах необходимо обратиться в энергосбытовую компанию и предоставить документы о наличии электроотопительных установок и электроплит в ИЖС.

Для уточнения вопросов о предоставлении документов можно дистанционно обратиться в энергосбытовые компании — на электронную почту ТНС — и Энергокомфорт — .

Виктор Россыпнов также отметил важные моменты:

1. Для многодетных семей повышающие диапазоны не предусмотрены. В личном кабинете нужно предоставить документы, подтверждающие многодетный статус.

2. Эти правила действуют только в отношении тех домов, которые введены в эксплуатацию. В противном случае начисления произведут как по домам, не оборудованным электроплитами и электроотоплением.

Понимая, что эта информация не снимает всех вопросов, Виктор Россыпнов пообещал в дальнейшем освещать актуальную тему и отвечать на вопросы.

Главное сейчас, как отметил министр, это то, что диапазоны в домах с электроплитами и электрокотлом останутся такими, как указано.

Напомним, и. о. председателя Заксобрания подала депутатский запрос в прокуратуру, чтобы люди не переплачивали. Надзорный орган проверит правомерность массового перевода всех жителей Прионежья на тариф «дом с газом» и разберется в новшествах.