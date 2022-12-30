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Глава Минстроя Карелии подвел итоги года

Новости. Общество
13:30, 31 Декабря 2022
фото: ИА "Республика" /Леонид Николаев

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Министр строительства, ЖКХ и энергетики республики Виктор Россыпнов опубликовал основные результаты работы министерства в 2022 году.

Глава Минстроя рассказал на своей странице в соцсети об итогах работы ведомства в уходящем году.

Так, в 2022 году введены в эксплуатацию 310 тыс. кв. м. жилья, из которых 180,5 тыс. кв.м - объекты ИЖС.

С начала действия программы из аварийных домов расселено 2233 квартиры общей площадью 91 600 кв.м, в которых проживали 5100 человек, еще 1174 квартиры находятся в стадии строительства.

В 2022 году проведен капитальный ремонт в 86 многоквартирных домах (+8 к 2021 году), в том числе в 54 домах завершен комплексный капитальный ремонт.

В рамках реализации национальных проектов и федеральной целевой программы введены в эксплуатацию 7 новых объектов, в том числе детский сад в п. Ляскеля, сельский дом культуры в дер. Мегрега, реконструирован терапевтический корпус республиканской больницы, надстроено помещение для ангиографического отделения.

За год благоустроено 101 дворовая и 76 общественных территорий по программе «Комфортная городская среда».

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