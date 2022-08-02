Глава Минстроя Карелии пообещал полностью решить проблему с обманутыми дольщиками в 2023 году

Количество «проблемных» домов, в строительство которых жители республики вложили деньги, но квартиры так и не получили, сократилось с 14 до 10.

Количество «проблемных» домов, в строительство которых жители республики вложили деньги, но квартиры так и не получили, сократилось с 14 до 10.

В этом году в Карелии восстановлены права более чем половины обманутых дольщиков. Об этом пишет министр строительства, ЖКХ и энергетики республики Виктор Россыпнов на своей странице в соцсети.

«В начале года в реестре обманутых дольщиков было 124 гражданина. Подавляющая часть из них пострадала в результате незавершенного в 2014–2015 годах строительства 12 домов компаниями „ИК Комфортный дом“ и „Малоэтажное строительство“ в районе Новый Сайнаволок. Ещё два проблемных объекта — недостроенные дома на ул. Сегежской (застройщик — ТИЗ „Каменный бор“) и на ул. Паустовского (застройщик — „ВР-Строй“). Ни процедура банкротства, ни уголовные дела в данном случае не помогли вернуть людям вложенные в стройку деньги», — пишет глава регионального Минстроя.

По словам Россыпнова, в этом году наблюдательный совет Фонда развития территорий принял решения по всем проблемным объектам: 2 дома — достроить, дольщикам 12 домов — выплатить компенсацию. На сегодняшний день деньги получили уже 67 человек. Общая сумма компенсаций составила более 213 млн рублей. Количество «проблемных» домов сократилось с 14 до 10.

Кроме того, 28 дольщиков получат квартиры в доме, который будет возведен в Новом Сайнаволоке. Проектная документация прошла экспертизу, проведен конкурс. Достраивать дом будет карельский застройщик — строительная компания «СП № 1».

Также разработан проект по устранению недостатков, которые не позволили ранее ввести в эксплуатацию дом на 12 квартир на улице Паустовского, отметил министр.

«Важно и то, что за последние годы в результате федеральных механизмов, в первую очередь, проектного финансирования, у нас не появилось новых недостроенных объектов и обманутых дольщиков. Все возникавшие сложности (ЖК „Университетский“, ЖК „Черника“), были решены, в том числе благодаря активному участию самих дольщиков. На текущий момент в Карелии с долевым участием граждан строится 24 дома, и на каждой из этих строек работают добросовестные надежные застройщики. Уже в следующем году проблема будет полностью решена, права всех обманутых дольщиков будут восстановлены», — уверен Виктор Россыпнов.