Глава Минстроя Карелии сообщил о ходе строительства шоссе в Петрозаводске

По оценке главы Минстроя Карелии Виктора Россыпнова, строительство нового участка Лососинского шоссе в Петрозаводске будет завершено в конце следующего года.

Рабочие уложили почти 4000 кв. м. асфальтового покрытия верхнего слоя дорожной одежды на новом участке Лососинского шоссе. Об этом сообщил министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия Виктор Россыпнов.

По оценке главы Минстроя республики, ввод в эксплуатацию новой дороги необходим для развития жилищного строительства и создает условия для освоения нового района, площадь жилья в котором превысит 250 тысяч квадратных метров.

Виктор Россыпнов заявил, что до конца этого года компания «АБЗ-ДорСтрой» завершит работы, необходимые для запуска рабочего движения по левой полосе от улицы Попова до улицы Чистая. Одновременно с этим компания «УМР КСМ» заменит все коммунальные сети в границах строительства дороги.

«Полностью же объект будет сдан в конце следующего года. Помимо 4-х полос проезжей части будут устроены тротуары с велодорожкой, линия освещения и продлена контактная сеть для троллейбусного движения», — заявил Россыпнов.

Ранее сообщалось, что с 3 сентября планируется перекрыть выезд с улицы Ярославской на Лососинское шоссе.