Глава Минстроя Карелии рассказал о новом здании, которое строят на «Кургане»

Для создания комфортных условий занятий спортом на Кургане строим новый административно-бытовой корпус, сообщил министр строительства Карелии Виктор Россыпнов.

На своей странице в соцсети Виктор Россыпнов написал, что начало строительству нового здания положено: уже завершен фундамент и начинается монтаж каркаса будущего здания, в которое из холодных вагончиков переедут спортсмены и тренеры.

По словам министра, в новом комплексе будут современные благоустроенные помещения с душевыми, комнаты отдыха для тренеров и спортсменов, гардероб, фойе и универсальный спортивный зал. Всем этим смогут пользоваться воспитанники спортивных школ и клубов, которые тренируются на Кургане, в том числе и спортсмены из районов Карелии во время тренировочных сборов и соревнований.

Работы ведет карельский подрядчик – компания «Златстрой». В прошлом году она положительно зарекомендовавшая себя при благоустройстве Семейного парка «Сегежа».

«Сдать объект планируется в конце этого года», - сказал глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов.