Глава Минстроя Карелии рассказал о новом здании, которое строят на «Кургане»

Для создания комфортных условий занятий спортом на Кургане строим новый административно-бытовой корпус, сообщил министр строительства Карелии Виктор Россыпнов.
На своей странице в соцсети Виктор Россыпнов написал, что начало строительству нового здания положено: уже завершен фундамент и начинается монтаж каркаса будущего здания, в которое из холодных вагончиков переедут спортсмены и тренеры.
По словам министра, в новом комплексе будут современные благоустроенные помещения с душевыми, комнаты отдыха для тренеров и спортсменов, гардероб, фойе и универсальный спортивный зал. Всем этим смогут пользоваться воспитанники спортивных школ и клубов, которые тренируются на Кургане, в том числе и спортсмены из районов Карелии во время тренировочных сборов и соревнований.
Работы ведет карельский подрядчик – компания «Златстрой». В прошлом году она положительно зарекомендовавшая себя при благоустройстве Семейного парка «Сегежа».
«Сдать объект планируется в конце этого года», - сказал глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов.
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