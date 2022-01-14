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Глава Минстроя Карелии рассказал о ситуации с отоплением в Суоярви, где люди мерзнут в квартирах

Новости. Общество
09:00, 15 Января 2022
фото: © Минстрой Карелии

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С 1 января на центральной котельной в Суоярви работает «КарелКоммунЭнерго» вместо «Экотопа», но тепло пришло не ко всем жителям райцентра.

Смена организаций, которые занимаются эксплуатацией котельной в Суоярви, носит вынужденный характер и была вызвана резким ростом цены на основное топливо для этой котельной – щепу, что вызвало сложности в работе ООО «Экотоп». Об этом пишет министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Виктор Россыпнов.

«Республиканское предприятие сразу же начало увеличение запасов топлива на котельной во избежание проблемных ситуаций в будущем. Кроме того, мы приступили к постепенному увеличению количества сетевой воды, повышению давления и к регулировке совместно с управляющими компаниями гидравлических режимов работы системы теплоснабжения. Вместе с тем, в переходный период имели место недотопы по ряду домов. Причины связаны как с недостаточными параметрами работы в отдельные дни - 4,5,11 и 12 января, так и с отсутствием регулировки внутридомовых систем. Для примера, дом № 23 на ул. Ленина, жители которого многократно обращались по поводу плохого отопления, имеет расход сетевой воды в 1,5 раза меньше положенного, эта проблема будет устранена», - сообщил глава Минстроя Карелии.

По совам  Россыпнова, сегодня котельная Суоярви работает в параметрах, превышающих температурный график на 4-7 градусов, однако, для прогрева домов требуется время.

«Предприятием будет произведен перерасчет за дни недотопа. Вместе тем, в очередной раз обращаю внимание на наличие задолженности населения Суоярвского района за фактически оказанные услуги отопления, которая в настоящее время превышает 40 млн рублей. Наличие задолженности перед предприятием не позволяет своевременно оплачивать расходы, необходимые для организации теплоснабжения: закупка топлива, заработная плата, электроэнергия. Только на оплату топлива для центральной котельной Суоярви до конца текущего отопительного сезона требуется порядка 90 млн рублей», отметил министр.

Виктор Россыпнов напомнил, в случае снижения параметров и при наличии вопросов о перерасчете жителям Суоярви необходимо обращаться в абонентский отдел ГУП «КарелКоммунЭнерго» по телефонам 88002222935, 89212272310.

Напомним,  весной прошлого года котел большой мощности вышел из строя на суоярвской котельной.  В рабочем состоянии остался только котел малой мощности, в связи с чем были снижены параметры на выходе из котельной. На территории Суоярвского городского поселения введен режим повышенной готовности.

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Комментарии

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лесоруб
2022-01-15 10:40:33
Слушай, дядя, а кто будет оплачивать не оказанные услуги?
Эндшпиль
2022-01-15 10:37:43
Наверное только зп получать и рассказы рассказывать способен? Летом согреются.
Гость
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