Реклама

Главные преимущества высотного дома в Петрозаводске с потрясающим видом на Онежское озеро (ФОТО и ВИДЕО)
17.01.2023 20:02
В Карелии увеличили размер выплат государственной социальной помощи
17.01.2023 18:40

Глава Минстроя Карелии рассказал об объектах федеральной программы

Новости. Общество
16:31, 18 Января 2023

Новости партнеров

Благодаря ФЦП за три года введено в эксплуатацию 28 значимых объектов.

Министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктор Россыпнов на своей странице в соцсетях рассказал о том, как Федеральная целевая программа развития республики помогает строить важные социальные объекты.

Хорошим примером министр считает здание детского сада на ул. Репникова в Петрозаводске.

«Здание получилось современным, красивым и безопасным. Готовимся к итоговой проверке и сдаче его в эксплуатацию», — сообщил министр строительства.

Также благодаря ФЦП идет ремонт и автовокзала в карельской столице.

«Работы активизированы, на объекте 36 человек, активно идет прокладка внутренних сетей и внутренняя отделка. Сдать объект планируется этим летом», — пишет Виктор Россыпнов.

За три года серьезно продвинулось строительство в Сегеже. На здании библиотеки завершили устройство кровли и приступили к внутренней отделке. Завершить фасадные работы обещают в июне. А в сегежской поликлинике идет замена окон, до конца февраля там планируется завершить устройство кровли.

Напомним, что по ФЦП развития Карелии построены такие объекты как здание аэровокзала, приемное отделение БСМП, ангиографическое отделение Республиканской больницы и детские сады в поселках Ляскеля и Ильинский.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.01.2023, 18:50
Пригожин привез в Карелию группу отслуживших контракт в ЧВК «Вагнер» заключенных
12.01.2023, 14:39
Призывать 30-летних мужчин на службу могут начать уже этой весной
13.01.2023, 06:40
Войсковая часть в Карелии подала в суд на военнослужащего, досрочно уволенного из армии
13.01.2023, 08:33
В страшной аварии в Карелии погибла известная российская спортсменка
14.01.2023, 13:19
Жителям Карелии разрешили вылавливать горбушу
11.01.2023, 18:40
Врачи в Карелии рассказали о людях с зеленой кровью

Аналитика

Сегодня 10:15
Капитал
Тунеядцам — бой?
В Карелии возникла идея пересмотра социальной помощи гражданам, которые злоупотребляют статусом безработного для получения различных льгот.
Адвоката Карелии «поймали» за ногу
13.01.2023 11:32
Бежать не в бомбоубежище, а к телевизору
09.01.2023 16:37
Дом-призрак и его медсестра
09.01.2023 06:00
«Дамы, гоните тоску!»: топ ярких цитат 2022 года
03.01.2023 15:00
Карелия под водой, похороны погибших, закрытые магазины, а также Парфенчиков и его Лена
03.01.2023 14:00
Главные события: чем запомнился 2022 год
30.12.2022 18:30
Вся аналитика

Чтиво

17.01.2023 09:40
Личное мнение
Попала
Как жительница аварийного дома №16 по улице Державина в Петрозаводске ходила к чиновникам городской мэрии правду искать.
Флеболог Руслан Березин: «За венами нужно постоянно следить»
11.01.2023 16:21
«Берёшь посох в руки и волшебство начинается»
27.12.2022 10:50
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике «Узоры Карелии-2022».
24.10.2022 15:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.