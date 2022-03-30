Глава Минстроя назвал одной из причин роста ИЖС выплаты компенсаций за стройматериалы в Карелии

Индивидуальное жилищное строительство в Карелии в прошлом году выросло в 1,5 раза, в том числе, благодаря выплатам из бюджета компенсаций стоимости стройматериалов.

Об этом сообщил на заседании правительства министр строительства республики Виктор Россыпнов.

С 1 января власти Карелии начали выплачивать населению компенсации расходов на покупку стройматериалов. Выплаты положены тем, кто уведомил власти о планах ИЖС в период с 1 января 2019 года по 31 августа 2021 года. Кроме того, ввод дома в эксплуатацию должен был состояться не позднее 31 декабря 2021 года. Второй критерий — общая площадь строящегося дома. Она должна быть не меньше 70 кв. метров. Многодетным семьям выплачивают по 100 тысяч рублей, а остальным — по 50 тысяч.

«Это программой воспользовались 177 семей, общая сумма выплат превысила 10 млн рублей на текущий момент. То есть это те семьи, которые ввели индивидуальные жилые дома в предыдущем году, и в первом квартале обратились за компенсацией стоимости», — сказал Россыпнов.

По данным Карелиястата, в 2021 году в рамках ИЖС было построено 1910 домов общей площадью 198,6 тыс. кв. метров, что в 1,5 раза больше, чем в 2020 году. Удельный вес индивидуального жилищного строительства в общем объёме ввода жилья по республике составил 61,2% против 44,9% в 2020 году.