Реклама на сайте

Жилые дома активно строятся в новом районе Петрозаводска «Talojarvi. Город у воды»
24.01.2024 15:47
Стали известны причины смертельной аварии на трассе в Карелии
Сегодня 11:24
В страшной аварии в Пряжинском районе тяжелые травмы получили дети
Сегодня 01:04

Глава Минстроя отчитался перед депутатами Заксобрания Карелии о прохождении отопительного сезона

Новости. Общество
12:26, 25 Января 2024
фото: © Заксобрание Карелии

Новости партнеров

На заседание карельского парламента депутаты пригласили министра строительства, ЖКХ и энергетики Виктора Россыпнова.

В четверг, 25 января, на очередном заседании Законодательного собрания республики парламентарии заслушали доклад главы карельского Минстроя Виктора Россыпнова.

Прежде всего, депутатов интересовали меры, предпринятые министерством для ликвидации аварийных ситуаций, возникавших в ряде районов во время сильных холодов начала года.

«Могу сказать, что отопительный сезон проходит в Карелии не без некоторых трудностей, но вместе с тем не так критично, как пытаются представить некоторые авторы, что все замерзают. Конечно, такого нет», — заявил министр.

Так, по его словам, в ответ на запросы депутатов и жалобы жителей поставлен еще один дополнительный котел в поселке Лоухи, снята проблема отопления в Беломорском округе.

«Мы подробно разбирали ситуацию в Питкяранте, когда поступали обращения, связанные с промывкой системы. Сейчас работа новой котельной требует, чтобы промывались сети. Это рабочая ситуация, которая находится под нашим контролем. Основное число жалоб, безусловно, было связано с тем, что в начале января, при пониженных температурах имелись отключения, либо понижения параметров по электроснабжению. Здесь тоже принят комплекс мер», — подчеркнул министр Россыпнов.

Отдельное внимание карельский Минстрой уделил поселкам, находящимся рядом с Петрозаводском. Так, в некоторых населенных пунктах, например, в Чалне, энергетики увеличили мощность оборудования. С населением многих поселков Виктор Россыпнов и его коллеги встречались лично — за это чиновников поблагодарила депутат от Прионежского и Пряжинского районов Ольга Шмаеник.

«Большое спасибо за организацию встреч с жителями. От людей есть хороший отклик, потому что можно было напрямую задать вопросы и получить компетентные ответы», — отметила парламентарий.

Как отметил Россыпнов, работа в указанных районах еще не закончена. Вместе с ресурсоснабжающей организацией Минстрой прорабатывает вопрос строительства новой, более мощной электрической подстанции.

Депутат от Беломорского округа Ирина Кузичева обратила внимание исполнительной власти на необходимость замены оборудования в котельной поселка Летнереченский. По словам главы карельского Минстроя, установка котлов с механической загрузкой топлива находится в ближайших планах министерства.

Итоги обсуждения подвел председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович.

«Я считаю, что система управляема, знаю, что глава республики лично контролировал все вопросы, которые возникали. Поэтому каких-то глобальных проблем мы не испытывали. Конечно, отопительный сезон еще не закончен, нужно продолжать работу, а мы, в свою очередь, будем осуществлять парламентский контроль», — сказал парламентарий.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.01.2024, 09:25
Жители Финляндии обратились в суд из-за закрытия границы с Россией
24.01.2024, 12:39
В Петербурге открывают станцию метро на вокзале, куда прибывают поезда из Карелии
21.01.2024, 12:00
Горожанка обнаружила в Петрозаводске удивительное чудо природы
20.01.2024, 13:46
Зимнюю сказку запечатлел фотограф в Карелии
22.01.2024, 12:36
Маршрутки Петрозаводска поедут по новому расписанию
23.01.2024, 14:20
В России определено число детей для придания семье статуса «многодетной»

Аналитика

23.01.2024 16:00
Обществоведение
Здравоохранение по полной программе
В 2023 году в республике в полном объеме выполнены проекты и программы в сфере здравоохранения.
Механизм решения проблем или кадры решают все
22.01.2024 11:10
Как заработать на усаче
19.01.2024 09:00
Суоярви рискует остаться без городского общественного транспорта
16.01.2024 16:46
Главные события: чем запомнился 2023 год
30.12.2023 12:50
Вся аналитика

Медиа

Праздничный железнодорожный состав новогоднего волшебника прибыл в столицу Карелии
09.01.2024 13:37
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.