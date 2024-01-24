Глава Минстроя отчитался перед депутатами Заксобрания Карелии о прохождении отопительного сезона

На заседание карельского парламента депутаты пригласили министра строительства, ЖКХ и энергетики Виктора Россыпнова.

В четверг, 25 января, на очередном заседании Законодательного собрания республики парламентарии заслушали доклад главы карельского Минстроя Виктора Россыпнова.



Прежде всего, депутатов интересовали меры, предпринятые министерством для ликвидации аварийных ситуаций, возникавших в ряде районов во время сильных холодов начала года.



«Могу сказать, что отопительный сезон проходит в Карелии не без некоторых трудностей, но вместе с тем не так критично, как пытаются представить некоторые авторы, что все замерзают. Конечно, такого нет», — заявил министр.



Так, по его словам, в ответ на запросы депутатов и жалобы жителей поставлен еще один дополнительный котел в поселке Лоухи, снята проблема отопления в Беломорском округе.



«Мы подробно разбирали ситуацию в Питкяранте, когда поступали обращения, связанные с промывкой системы. Сейчас работа новой котельной требует, чтобы промывались сети. Это рабочая ситуация, которая находится под нашим контролем. Основное число жалоб, безусловно, было связано с тем, что в начале января, при пониженных температурах имелись отключения, либо понижения параметров по электроснабжению. Здесь тоже принят комплекс мер», — подчеркнул министр Россыпнов.



Отдельное внимание карельский Минстрой уделил поселкам, находящимся рядом с Петрозаводском. Так, в некоторых населенных пунктах, например, в Чалне, энергетики увеличили мощность оборудования. С населением многих поселков Виктор Россыпнов и его коллеги встречались лично — за это чиновников поблагодарила депутат от Прионежского и Пряжинского районов Ольга Шмаеник.



«Большое спасибо за организацию встреч с жителями. От людей есть хороший отклик, потому что можно было напрямую задать вопросы и получить компетентные ответы», — отметила парламентарий.



Как отметил Россыпнов, работа в указанных районах еще не закончена. Вместе с ресурсоснабжающей организацией Минстрой прорабатывает вопрос строительства новой, более мощной электрической подстанции.



Депутат от Беломорского округа Ирина Кузичева обратила внимание исполнительной власти на необходимость замены оборудования в котельной поселка Летнереченский. По словам главы карельского Минстроя, установка котлов с механической загрузкой топлива находится в ближайших планах министерства.



Итоги обсуждения подвел председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович.



«Я считаю, что система управляема, знаю, что глава республики лично контролировал все вопросы, которые возникали. Поэтому каких-то глобальных проблем мы не испытывали. Конечно, отопительный сезон еще не закончен, нужно продолжать работу, а мы, в свою очередь, будем осуществлять парламентский контроль», — сказал парламентарий.