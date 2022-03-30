Глава Минстроя заявил о рекордном росте площади построенного в Карелии жилья

Министр строительства республики Виктор Россыпнов заявил, что площадь построенных в Карелии жилых домов в прошлом году достигла показателя более чем тридцатилетней давности.

В 2021 году в Карелии построено 34 многоквартирных дома и 1910 индивидуальных жилых домов. Общая площадь построенного жилья составила 324 тысячи квадратных метров. Виктор Россыпнов пояснил, что данного показателя в Карелии не удавалось достичь с начала «90-х». Об этом глава Минстроя республики рассказал в соцсети.

«Это самый высокий показатель, начиная с 1990 года», — заявил Россыпнов.

По информации министра, впервые площадь сданных за год частных домов превысила площадь многоквартирных: 198 тысяч кв. м. против 126 тыс. кв. м.

«Причин роста темпов строительства индивидуального жилья несколько. Это и тенденции пандемийного периода, и программа догазификации, для участия в которой необходимо зарегистрировать права на дом, и принятая в прошлом году по поручению главы региона программа компенсации роста цен на строительные материалы. Этой программой воспользовались те, кто зарегистрировал право собственности на частный дом площадью более 70 кв. м. в период с 01 сентября до 31 декабря 2021 года. Мера оказалась востребованной — компенсации на сегодняшний день получили 177 семей, общая сумма выплат — более 10 млн рублей», — пояснил он.

«В этом году темпы строительства продолжают значительно увеличиваться. По итогам трех месяцев уже введено в эксплуатацию 9 многоквартирных домов и 75 тыс. кв. метров индивидуального жилья. До конца года строительные компании планируют сдать еще 14 многоквартирных домов. Все стройки ведутся, дольщики получат свои квартиры», — заявил Виктор Россыпнов.

Ранее глава Минстроя назвал одной из причин роста ИЖС выплаты компенсаций за стройматериалы в Карелии.