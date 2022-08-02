Глава Минстроя: жителям Карелии компенсируют затраты на газификацию домов

На брифинге, посвященном газификации региона, представители Минстроя и «Газпрома» рассказали о ходе подключения домов к природному газу и о решении возникающих при этом проблем.

В Правительстве республики состоялся брифинг, посвященный вопросам газификации региона. Перед собравшимися журналистами выступили министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктор Россыпнов, а также Юрий Азаров, гендиректор АО «Газпром газораспределение Петрозаводск».

Одной из важнейших тем брифинга стал вопрос подключения к газу частных жилых домов в населенных пунктах республики, где газопроводы уже проложены. Эта программа называется догазификацией.

«Потенциал программы уже сейчас оценивается в 6 тысяч домов, — отметил Глава Минстроя. — И сама программа востребована — поступило более 1700 заявок, что составляет порядка 30% общего потенциала».

Рассказал Виктор Россыпнов и о сложностях, с которыми сталкиваются потенциальные потребители природного газа в республике. Если говорить о частных домах, то, по его словам, людей отпугивает стоимость оборудования. По имеющимся у министерства данным, общая сумма может доходить до 250 тысяч рублей.

«Чтобы частично компенсировать затраты, принята программа, которая позволяет малоимущим гражданам с доходом менее 16 тысяч на члена семьи получить компенсацию затрат. Если кран уже на фасаде, компенсация составит 96 тысяч рублей, если проводить газ надо будет по участку, это 120 тысяч рублей», — объяснил Виктор Россыпнов.

Глава Минстроя уточнил, что эта программа находится в начальной стадии и прорабатывается включение в нее других категорий граждан, например, пенсионеров.

Руководитель АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» Юрий Азаров в свою очередь рассказал, что за последние 10 лет в рамках программы газификации регионов общая длина газопроводов в Карелии приросла в 10 раз. Начиная с этого года, строительство распределительных сетей курирует «Газпром», сняв это финансовое бремя с бюджета республики.

«Заявки по догазификации принимаются как через портал единого оператора, так и через интернет-ресурсы „Газпром газораспределение“ и М. Ц. Документов нужно минимум: ИНН, СНИЛС, документы на право пользования участком и документы на строение. Также нужен ситуационный план, но его могут помочь сделать специалисты», — рассказал Юрий Азаров.

Ответили спикеры и на вопрос о подключении городских домов — по их словам, уже до конца этого года на природный газ перейдет петрозаводский квартал между набережной Варкауса, Октябрьским проспектом, улицами Московская и Мурманская. На природный газ переводятся дома на Зареке в районе проспекта Ал. Невского и улицы Луначарского. Заканчивается проектирование газоснабжения Октябрьского района. Здесь также важен финансовый вопрос — стоимость подключения многоквартирного дома может доходить до 3 миллионов рублей, и жильцы должны принять решение о газификации на общем собрании из средств, предусмотренных на проведение капитального ремонта.

В республике же к газификации готовятся очередные населенные пункты в Олонецком районе. Продолжается догазификация Прионежского и Кондопожского районов, строительство межпоселковых газопроводов идет в Пудожском районе. Идет строительство газопровода-отвода из Олонца в Питкярантский район. В Лахденпохский и Сортавальский районы республики труба будет проложена из Приозерска Ленинградской области. Проектируется газопровод в Пряжинском районе.

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство газопровода Волхов — Сегежа — Костомукша общей длиной 468 километров. Окончание строительства газопровода, который охватит центральные и частично северные районы Карелии, предусмотрено в 2025 году.