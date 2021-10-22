Глава Минтранса Карелии назвал условие для возобновления авиарейсов в Санкт-Петербург

Министерство транспорта Карелии допускает возобновление авиарейсов между Петрозаводском и Санкт-Петербургом, если они будут частично субсидироваться из бюджета северной столицы.

Об этом сообщил в эфире телеканала «Сампо ТВ 360» глава Минтранса Сергей Щебекин.

Он объяснил, что в отличие от авиарейсов в другие города России, правительство Карелии не субсидировало перелеты в Санкт-Петербург, и перевозчик от них отказался.

«Субсидировать мы его не стали, потому что не видим результат. Добраться есть на чем различными способами, и они сейчас развиваются и ускоряются. А платить деньги налогоплательщиков пока не видим причины», — сказал Щебекин.

По его словам, для перевозчика рейс оказался нерентабельным.

«Он был запущен исходя из тех возможностей, которые были у перевозчика… Они не позволили нам сделать рейс в то время, которое было бы удобно и аэропорту „Пулково“ и самому перевозчику. Аэропорт давал перевозчику возможность использования определенных дней. Мы его запустили, попробовали, он оказался нерентабельным, к сожалению», — пояснил глава Минтранса.

При этом он отметил, что власти Карелии готовы вернутся к вопросу о возобновлении рейсов, если к ним проявят интерес власти Санкт-Петербурга и согласятся взять на себя часть расходов для субсидирования этих полетов.

«Если часть расходов возьмет на себя Санкт-Петербург, как у нас сейчас с Казанью — половину платят федералы, четверть платим мы, а четверть — Казань, то на таких условиях мы можем в дальнейшем развивать это направление», — добавил министр.